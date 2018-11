LESSINIA – La Foresta secolare di Giazza devastata

Anche la Foresta di Giazza ha subìto danni enormi per l’alluvione della scorsa settimana. Ecco, nelle foto, come si presentava ieri la secolare foresta. Quella di Giazza, è stata la prima foresta costituita come bene demaniale in Italia. Dopo due tremende alluvioni (1824 e 1882) che avevano devastato la Val d’Illasi, coprendo le campagne di ghiaia e sassi e mettendo in ginocchio un’agricoltura di sussistenza, centinaia di zappatori di Giazza e Selva a forza di braccia e di gerle in spalla costruirono terrazzamenti e misero a dimora, fino al 1908, ben 700mila alberelli cresciuti nel vivaio degli orti forestali Turcato. All’impresa, che servì anche a stemperare la piaga dell’emigrazione della popolazione cimbra, parteciparono uomini e donne e costò allora, solo per l’acquisto di piante, 44mila lire. La Foresta venne inaugurata il 10 agosto 1911 con la presenza dell’allora ministro dell’agricoltura Francesco Saverio Nitti. Oggi la foresta di Giazza sorge a cavallo di tre province (Verona, Trento e Vicenza), ma la superficie maggiore (1.088 ettari su 1.904) è veronese.

Foto di Gianluigi Meneghello via Facebook