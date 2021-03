L’esito dell’indagine (condizionata) dell’OMS in Cina

Lo studio congiunto dell’OMS e degli esperti cinesi ha concluso che la trasmissione all’uomo da un animale intermedio è un’ipotesi “da probabile a molto probabile”, mentre un incidente di laboratorio rimane “estremamente improbabile”.

Secondo la versione finale del rapporto, gli specialisti, che secondo alcuni non hanno avuto abbastanza attitudine per lavorare liberamente durante il loro soggiorno di quattro settimane in Cina, hanno ritenuto che “in considerazione della letteratura sul ruolo degli animali da allevamento come ospiti intermedi per malattie emergenti, è necessario effettuare ulteriori indagini anche di maggiore estensione geografica”.