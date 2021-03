L’EMA dà il via libera ad AstraZeneca: non ci sono rischi

Gli esperti che indagano su sospetti collegamenti tra il vaccino AstraZeneca contro Covid-19 e coaguli di sangue non hanno trovato fattori di rischio specifici, inclusa l’età, ma stanno continuando le loro analisi, ha detto mercoledì l’Agenzia europea per del farmaco (EMA). L’EMA ha dichiarato, tuttavia, che il suo comitato per la sicurezza dovrebbe pubblicare “raccomandazioni aggiornate” sul controverso vaccino dopo la riunione mensile prevista per la prossima settimana.

“Per il momento, gli esami non hanno identificato alcun fattore di rischio specifico come età, sesso o una storia medica inclusi problemi con coaguli di sangue per questi casi molto rari” hanno riferito di complicazioni che si verificano nelle persone vaccinate con il prodotto di AstraZeneca, ha detto l’EMA in un dichiarazione. “Nessun nesso causale con il vaccino è dimostrato, ma è possibile e sono in corso ulteriori analisi”, aggiunge l’agenzia.