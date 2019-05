LEGGERE PER LA SALUTE: IL CENTRO AURORA A “VALDAGNO CHE LEGGE 2019”

Per il quarto anno consecutivo il Centro Diurno Aurora di Valdagno, del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda ULSS 8 Berica, ha aderito alla manifestazione “Valdagno che legge”.

La manifestazione, promossa dalla città di Valdagno tramite il Progetto Giovani, nell’edizione 2019 ha visto la realizzazione di oltre 40 eventi nell’arco di due settimane.

Il Centro Aurora ha partecipato con “Leggere in Movimento”: un allestimento di brani scritti dagli utenti sui temi della salute e il benessere del movimento, affissi lungo i cinque chilometri della ciclabile Agno-Guà, dalla frazione di Novale a Ponte dei Nori. Alla realizzazione dell’allestimento hanno collaborato tutti gli ospiti del Centro Aurora, attraverso i vari laboratori espressivi di scrittura, pittura e decorazione, con prodotti originali. Per una decina di giorni i frequentatori della ciclabile hanno potuto transitare fermandosi a leggere, hanno scattato foto dei brani e inviato riscontri positivi sull’esperienza.

Questa iniziativa è stata accompagnata da incontri con i bambini della Scuola Primaria Manzoni e con la Primaria di Maglio di Sopra, durante i quali sono stati letti racconti scritti e illustrati dagli utenti appositamente per i bambini. Altri tre incontri di scambio e conoscenza sono stati effettuati sempre con la Scuola Primaria Maglio di Sopra nel mese di maggio, con lavori di gruppo.

A completamento delle iniziative giovedì 23 maggio, presso la sede del Centro Aurora, c’è stato un incontro aperto a tutta la cittadinanza, cui hanno partecipato l’Associazione Attiva-Mente di Lonigo, il Progetto Giovani di Valdagno, i Centri Diurni di Arzignano, Cornedo Vicentino, Vicenza, il CSM di Valdagno, assieme ad utenti, familiari, volontari della rete Salute Mentale. Le lettrici volontarie Rossella Lora e Beniamina Feriotti hanno letto con intensità espressiva i brani degli autori, intervallati con la proiezione di un video sulle iniziative realizzate.

Durante l’incontro, cui hanno partecipato un centinaio di persone, l’Associazione Attiva-Mente e la Prof.ssa Rossella Lora hanno illustrato il progetto di pubblicazione di un libro con i testi scritti dagli utenti negli ultimi anni. Il dottor Livio Dalla Verde, Direttore di Psichiatria 2, ha sottolineato come, nel corso degli anni, i servizi della salute mentale si siano aperti sempre di più al territorio, diventando loro stessi in grado di offrire proposte culturali interessanti per la società. Il dottor Stefano Zanolini, responsabile dei Percorsi Riabilitativi del Dipartimento Salute Mentale, ha evidenziato l’emergere della scrittura come importante mezzo espressivo di comunicazione per le persone,.

La giornata si è conclusa con una passeggiata in ciclabile e una visita al Parco della Favorita, con gli ospiti dei Centri Diurni Aurora di Valdagno, San Felice di Vicenza e Arcobaleno di Arzignano.