Lectio magistralis di Tito Boeri in Università

Tema attuale e dibattuto, “Populismo e Stato sociale” è anche il titolo di un recente libro di Tito Boeri, docente all’Università Bocconi di Milano ed ex Presidente dell’Inps. Da una riflessione su possibili determinanti e conseguenze dei populismi sulla nostra realtà partirà la lezione aperta che Boeri terrà all’auditorium del Complesso Universitario di Viale Margherita 87, a Vicenza, venerdì 10 maggio alle 13.30. Introdurrà Riccardo Fiorentini, direttore del Polo Scientifico Didattico “Studi sull’impresa” di Vicenza.

Boeri è professore ordinario di Economia all’Università Bocconi di Milano, di cui è stato anche prorettore per la Ricerca fino all’autunno 2014; è stato per dieci anni senior economist all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e consulente del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale, della Commissione europea, dell’Ufficio internazionale del lavoro oltre che del governo italiano. Ha ricoperto fino all’inizio del 2019 la carica di presidente dell’Inps. È stato direttore scientifico della Fondazione Rodolfo Debenedetti fin dalla sua nascita. È inoltre research fellow dell’Innocenzo Gasparini institute for economic research (Igier Bocconi), del Cepr (Centre for Economic Policy Research), del Centre for Economic Performance di Londra, dell’Iza (Institut zur zukunft der arbeit) di Bonn e del Netspar (Network for the study of pension and retirement) di Tillburg.

Prima di assumere la carica di Presidente Inps è stato editorialista de “La Repubblica” e ha collaborato con giornali esteri quali il “Financial Times” e “Le Monde”. È tra i fondatori del sito di informazione economica www.lavoce.info e del sito federato in lingua inglese www.voxeu.org. È direttore scientifico del Festival dell’economia di Trento.