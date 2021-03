Le vicentine a Sanremo: Michielin quarta, Madame -scalza – undicesima: ed è già polemica

Le vicentine a Sanremo: com’è andata la prima serata delle due artiste made in Vicenza, Madame e Francesca Michielin?

Look total silver e piedi nudi sul palco per Madame, la più giovane cantante in gara tra i Big quest’anno, con 19 anni e un mese. Nella prima classifica di ieri si è classificata all’11esimo posto e già i social protestano, vista la bravura e il carisma della giovanissima cantante di Creazzo. Madame ha presentato ‘Voce’ una lettera d’amore alla propria identità e libertà d’espressione e per cover il rap ante litteram ‘Prisencolinensinainciusol’ di Adriano Celentano. Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, ha stupito tutti presentandosi scalza per la sua esibizione all’Ariston in un look total silver. Ma la scelta di non indossare calzature sul palco più importante d’Italia, è stata già intrapresa da importanti donne del passato sanremese, da Anna Oxa a Josse Stone. Spiega all’ANSA la rapper: “Presento la mia canzone preferita, certo, non ambisco alla vittoria, mi sento un po’ fuori gara. Sia per l’età sia per il mio percorso così recente, è ancora un po’ tutto inaspettato”. ‘Voce’ “racconta un mondo in cui tutti dovrebbero sentirsi liberi di parlare, di partecipare, come diceva Gaber (brano scritto e composto da lei insieme a Dardust ed Estremo). Io rifletto con un po’ di rabbia, ribellione, ma soprattutto con amore, perché per me è con l’amore che si fanno le grandi rivoluzioni”.

Tra i Big in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo ci sono la bassanese Francesca Michielin e Fedez, che partecipano in coppia con il brano “Chiamami per nome”. Non è a prima volta che collaborano, lo hanno già fatto in passato con “Cigno nero”, e, oggi come allora, hanno dimostrato di essere super affiatati. Hanno presentato il loro inedito durante la prima serata e, sebbene il rapper abbia catalizzato l’attenzione dei media a poche ore dal debutto con la sua camicia dedicata alla famiglia, non appena sono apparsi sulla scalinata dell’Ariston è stata la cantante a lasciare i fan senza parole. In che modo? Ha sfoggiato un look decisamente inedito, dicendo addio ai capelli extra long che portava fino a qualche giorno fa.

Ecco la classifica della prima serata di San Remo 2021 con il voto della giuria demoscopica: 1) Annalisa 2) Noemi 3) Fasma 4) Francesca Michielin e Fedez 5) Francesco Renga 6) Arisa 7) Maneskin 8) Max Gazzè 9) Colapesce Dimartino 10) Coma Cose11) Madame 12) Ghemon 13) Aiello. Stasera si esibiranno gli altri 13 big, completando così il quadro dei 26 in gara.