Le vacche di razza Rendena da tutto il Veneto sfilano per il centro di Marostica

Sabato 26 e Domenica 27 ottobre a Marostica, in località Campo Marzio, avrà luogo la 36a Mostra regionale di bovini di razza Rendena, che si svolgerà nell’ambito dell’antica Fiera di San Simeone, in collaborazione con il Comune di Marostica.

La manifestazione si articolerà in due giornate: la prima dedicata all’arrivo, alla sistemazione del bestiame ed alle valutazioni di animali giovani e vacche asciutte; la seconda riservata alla valutazione delle vacche in lattazione, alla proclamazione delle campionesse ed alle premiazioni, oltre che alla sfilata degli animali per le vie del centro di Marostica, accompagnata, com’è da tradizione, da una folla di pubblico.

“Si tratta di un evento da sempre molto atteso – commenta il presidente di Arav, Floriano De Franceschi – che coinvolge appassionati ed esperti, ma riesce ad incuriosire anche chi non conosce il nostro mondo e viene catturato dalla partecipazione e dall’entusiasmo che contraddistingue gli allevatori”.

Sabato mattina sono attese 75 bovine, provenienti da allevamenti di gran parte del Veneto, in particolare delle province di Padova, Vicenza e Verona, a conferma dell’interesse sempre maggiore dei “rendenari” veneti verso la Mostra di Marostica.

“Lo stesso arrivo degli animali rappresenta un vero e proprio spettacolo per i cittadini – sottolinea il presidente Floriano De Franceschi – che non hanno dimestichezza con gli allevatori, per i sorrisi, le pacche sulle spalle, in un clima di festa e di attesa per le valutazioni, che rappresentano sempre un momento importante per gli addetti ai lavori”.

Nel pomeriggio di sabato si terranno le valutazioni, ad opera di un esperto dell’Associazione nazionale razza Rendena (Anare), che esaminerà gli animali dal punto di vista morfologico. Il momento clou, domenica 27 con la proclamazione delle campionesse della Mostra, la sfilata e le premiazioni, alla presenza delle autorità.