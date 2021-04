Le riaperture di maggio: cosa succederà

Il Corriere della Sera di oggi riporta cosa succederà quando inizieranno a riaprire le attività, presumibilmente a metà maggio, non prima.

Se da un lato la linea è sempre, riaprire il prima possibile, il governo, pur ascoltando tutti, segue solo la gradualità dei dati e l’andamento della curva epidemiologica al numero dei vaccinati, elementi che ci diranno quando riapriranno le attività.

A riaprire, comunque, saranno solo i territori in fascia gialla e i primi a riaprire saranno i ristoranti a pranzo, anche se sempre con regole molto stringenti; a seguire i luoghi dello spettacolo e dopo palestre e piscine, anche se per queste ultime le regioni vorrebbero riaprissero prima. Qualche chance, invece, per i parrucchieri, che potrebbero riaprire in zona rossa.

Infine, cinema, teatri e sale da concerto riapriranno in fascia gialla, con il ministro Franceschini che ha chiesto l’aumento dei posti a sedere.