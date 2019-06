Le prime parole di Mister Mimmo Di Carlo

“Sono felice di essere qui. Tutti insieme, con la passione e il lavoro, riporteremo LR Vicenza dove merita di essere”.

Queste le prime parole di Domenico Di Carlo da tecnico biancorosso, dopo l’annuncio di sabato sera del raggiungimento dell’accordo che lo legherà al LR Vicenza per le prossime tre stagioni.



Martedì 4 giugno alle ore 20.00, Mimmo Di Carlo, verrà presentato ai tifosi con un evento allo stadio Romeo Menti, nel corso del quale verranno svelate le nuove divise gara disegnate con Lotto Sport per la stagione 2019/2020.

Verrà aperto il settore Curva Sud con i tifosi che si stanno preparando per accogliere di nuovo la bandiera biancorossa che scenderà sul campo del Menti.