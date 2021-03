Le Poste centrali escono… dalle mura

Cambio di sede per le le Poste Italiane: il principale ufficio postale della città, da anni situato in un container antistante la sede storica, si trasferisce in viale Roma, ai numeri civici 4 e 6, uscendo dalle mura del centro storico. Il trasferimento avverrà in autunno, quando saranno completati i lavori nella nuova sede.

La decisione di spostare le Poste è dovuta alle tante difficoltà legate alla collocazione attuale: la pandemia ha portato ad un incremento nelle spedizioni del 120%, rendendo necessaria una sede fisica nuova e spaziosa, in grado di evitare disagi a utenti e dipendenti. Non essendoci ancora la prospettiva di rientrare nello storico palazzo a breve, Poste Italiane ha quindi deciso di spostarsi fuori dalle mura, restando comunque di facile accesso a tutta la cittadinanza. I nuovi uffici avranno una superficie di 400 metri quadri.