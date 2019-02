Le nuove tendenza creative ad Abilmente Primavera

Dal 21 al 24 marzo prossimi nel quartiere fieristico IEG di Vicenza torna la manifestazione che Italian Exhibition Group dedica agli appassionati del Do It Yourself. La Via delle Idee si conferma il luogo in cui scoprire le novità dalle migliori creative italiane

Le ultime tendenze della manualità creativa per la prossima stagione saranno le protagoniste della Via delle Idee ad Abilmente Primavera, la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group Spa (IEG), dal 21 al 24 marzo nel quartiere fieristico di Vicenza.

Ospitata nella Fabbrica dei Sogni (Hall 7), La Via delle Idee è un luogo interattivo e di condivisione, dove le crafter che nella quattro giorni di manifestazione si riverseranno nei corridoi della fiera vicentina potranno vivere la loro passione a 360°, confrontandosi con una selezione delle più importanti artiste della manualità creativa.

Oltre alle già famose tecniche come patchwork, cucito creativo, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto e calligrafia, anche le più attuali declinazioni dello scrapbooking, per fermare i ricordi con parole, immagini e piccoli frammenti di vita fatto spesso con materiali di recupero, l’originale papercutting – l’arte di intagliare la carta per realizzare oggetti unici – e la legatoria artigianale artistica e di recupero, declinata in diverse modalità per personalizzare agende, quaderni, diari di viaggio o per creare versioni uniche di oggetti quotidiani come le graffette da ufficio.

I VOLTI DELLA VIA DELLE IDEE

Abilmente Primavera ospiterà Federica Nassetti di YUUY – diversamente pagine, con una meravigliosa sorpresa sulla legatoria di recupero; Elisa Cosma e il suo diCartaediFilo, un viaggio nella legatoria artigianale artistica; Chiara Cocco con La Regaleria di Chi e la passione per lo scrapbooking, timbri fai da te e paperclips decorativi; Maria Giacomello e Giulia Molon di Quilt Love Studio con Patchwork, Quilting e Cucito Creativo.

Bijoux realizzati con le tecniche chainmail, kumihimo, tessitura con perline saranno portate da Daniela Costa di Trasparenze crea; Elisa Zago di Asile’s World, graphic designer e illustratrice, parlerà di carta, illustrazione e pittura su tessuto mentre Linda Bellosi e Simone Gambini di Lights & Silhouettes realizzeranno delle lampade più che uniche con il papercutting.

Non mancheranno creative tanto amate dal pubblico di Abilmente: Crochetdoll di Luisa De Santi con la quale immergersi nel mondo del crochet e del ricamo; Nerina Fubelli che con il brand Crazy Crochet di Nerina propone tanti modi di lavorare ad uncinetto per creare movimenti del tutto fuori dai vecchi schemi; Wilma Strabello che presenterà Soffi di Seta, degli allegri e coloratissimi bijoux realizzati con bozzoli di bachi da seta. Poi Monica Maglia di MagliaMo’ che porterà ad Abilmente il Plastic canvas, ovvero l’arte di realizzare suggestivi oggetti con l’uso di una tela di plastica, ago e filo. L’arte creativa dei mosaici arriva in fiera con Erika Bonnini di EB Mosaico; saranno presenti le incantevoli creazioni di Elisabetta e Danieladi Gioielli in pietra di Vicenza; e ancora la Jewellery Designer Monica Vinci, artista del bijoux che crea gioielli con diverse tecniche tra cui peyote, ricamo, uncinetto, soutache. Presenti infine Francesca Ghidini e Monica Marianini con mixed media, steampunk, pittura materica, midori e Elena e Ivana Marconato con Quilling, che mostreranno come realizzare orecchini in filigrana di carta.

Moda fai da te, cake design, garden design, home decor e mostre di arte tessile, aree d’ispirazione e momenti di incontro completano il mondo di Abilmente, un’esperienza di condivisione e scambio all’insegna della libertà creativa, occasione per migliaia di appassionati e i curiosi di incontrare le blogger e le youtuber più seguite dalle community italiane che conferma anche nel 2019 la formula vincente dei tre appuntamenti annuali: oltre ad Abilmente Primavera (21-24 marzo 2019) e Abilmente Autunno (17-20 ottobre 2019), entrambe nel quartiere fieristico IEG di Vicenza, anche Abilmente Roma (26-29 settembre 2019) che richiama in Fiera Roma gli appassionati e i curiosi del Centro – Sud Italia.