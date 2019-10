Le Melette protagoniste a “Skipass”

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Da oggi al 3 novembre 2019 leMelette (società di gestione del comprensorio sciistico sopra Gallio) saranno presenti al salone “Skipass” di Modena Fiere dedicato agli sport invernali. Lo stand è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Asiago (pad A, stand 237, di fronte a quello del Trentino). La fiera sarà aperta agli operatori del settore e al pubblico dalle 10 alle 20.

LeMelette presenteranno la loro proposta outdoor invernale legata agli impianti di risalita e verrà dato risalto ai servizi di noleggio sci e fat-bike e agli aspetti ricettivi delle baite Sport&Gourmet (sulla strada Gallio-Campomulo) e Relax&Gourmet (sulla cima).

IL CONCORSO

In occasione dell’evento fieristico, tramite il portale web, verrà data in omaggio l’esclusiva borraccia marchiata con il logo LeMelette alle prime 100 persone che si iscriveranno alla newsletter. Sarà possibile ritirare l’omaggio presso la baita Sport & Gourmet a dicembre in occasione della riapertura degli impianti.

Per partecipare: www.lemelette.it