Le Mamme NoPfas sul palco del concertone di Taranto

Durante il concerto del primo maggio di ieri a Taranto, le Mamme NoPfas hanno portato la testimonianza della contaminazione subita in Veneto. Dall’unione dei gruppi ambientalisti di tutta Italia, formati da donne che come loro combattono per l’ambiente, è nato il progetto “Mamme da Nord a Sud” presentato ieri. “In tutta Italia sono moltissimi i comitati e i gruppi di ambientalisti che difendono i loro territori dall’inquinamento – hanno detto le Mamme – insieme abbiamo scoperto che molti di questi hanno percorsi e situazioni analoghi. La decisione di unirsi e di denunciare con un’unica forte voce gli scempi ambientali che affliggono l’Italia, ci ha dato una forza e una determinazione ancora maggiore. L’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo minaccia il futuro dei nostri figli. L’unico grande obiettivo è portare la consapevolezza che la tutela di tutto questo significa garantire un futuro migliore”.