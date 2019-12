Le luci di Natale? A Creazzo le acquistano i commercianti

Sono ben 108 le attività del commercio, turismo e servizi di Creazzo che illumineranno il Natale del paese. Tanti, infatti, sono gli aderenti all’iniziativa promossa dalla Delegazione Confcommercio di Creazzo, che anche quest’anno contribuiscono a rendere speciali i giorni di festa con la tipica atmosfera creata dalle colorate luci natalizie. Come? Con un accordo che prevede l’acquisto delle luminarie da parte delle imprese, per poi donarle al Comune, che si incarica di installarle.

“In due anni siamo riusciti a fornire tutte le luminarie che servono per rendere più bello e accogliente Creazzo durante le Festività Natalizie – è il commento soddisfatto di Marta Cattani, presidente della Confcommercio di Creazzo -. L’anno scorso abbiamo donato al Comune degli abeti addobbati, installati nelle principali rotatorie del paese e una grande “piramide” di luce per l’incrocio tra viale Italia, via Carpaneda e via Risorgimento. Quest’anno aggiungiamo una trentina di luminarie che vanno ad abbellire viale Italia, via S. Marco, via Risorgimento, via Molini e via Battaglione Vicenza . E’ importante sottolineare la massiccia adesione delle imprese, che dimostra come ci sia una grande sensibilità di tutti al “fare comunità”, cosa non scontata per un piccolo centro come il nostro, a ridosso del Capoluogo”.

L’accensione ufficiale delle luminarie è avvenuta nei giorni scorsi, mentre il grande albero di Natale allestito in piazzetta San Marco si illuminerà l’8 dicembre alle ore 17.00, come momento clou di una serie di eventi previsti nella stessa giornata: dalla corsa dei Babbi Natale, ai concerti e alle tradizionali “Cante”.

“Anche quest’anno i nostri cittadini e in generale coloro che giungeranno a Creazzo saranno accolti da una suggestiva atmosfera di festa – sottolinea il sindaco Carmela Maresca -. Ringrazio le attività che hanno aderito così numerose all’iniziativa di Confcommercio e che con il loro contributo non solo rendono più bello il paese, ma consentono un risparmio per le casse comunali. Un segnale di attenzione – prosegue il Sindaco – al quale possiamo rispondere tutti, come cittadini, privilegiando i negozi di Creazzo nei nostri acquisti natalizi. Sarà il nostro modo di sostenere la rete degli esercizi di vicinato del paese, così importante per la vitalità e la qualità di vita di chi abita qui”.