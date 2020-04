Le iniziative digitali gratuite di Informatici Senza Frontiere per bambini, adulti e anziani

In tempi di Corona virus impegnare bambini e ragazzi chiusi in casa in attività di qualità è una bella sfida per i genitori. I figli passano molto tempo con cellulare, tablet o PC, un’attività che può diventare educativa e molto divertente per tutta la famiglia

grazie alla nuova iniziativa di ISF-Informatici Senza Frontiere che mette a disposizione video lezioni gratuite per creare mini cartoni animati con Scratch.

Grazie a questo ambiente di programmazione ideato dal Mit di Boston anche i bambini più piccoli possono utilizzare la tecnologia da protagonisti e, allo stesso tempo, assimilare meccanismi che li spingono a trovare soluzioni e allenare il cervello ad affrontare la complessità e il cambiamento, caratteristiche che saranno costanti nel

loro futuro, anche professionale. Le lezioni online di Scratch sono disponibili sul sito www.informaticisenzafrontiere.org/covid19

Si tratta di un’evoluzione dell’iniziativa ‘Coding nelle Scuole’ avviata con l’anno scolastico 2019/2020 in 6 Istituti Comprensivi di Vicenza e Verona dove il progetto sta proseguendo in e-learning. Promosso da ISF e realizzato in collaborazione con l’UAT nr.8 di Vicenza, ‘Coding nelle Scuole’ è cofinanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Diffondere un approccio attivo nei confronti della tecnologia è una delle missioni di ISF, Onlus che con i suoi volontari promuove inclusione e sviluppo attraverso un uso della tecnologia più intelligente, sostenibile e solidale.

Sul sito di ISF sono disponibili anche altre iniziative gratuite per agevolare i contatti tra le persone in tempo di emergenza Corona virus: supporto alla didattica online, al wifi

solidale per condividere la connessione internet con chi non ce l’ha, mini guide e uno sportello di supporto per anziani, famiglie e operatori delle case di riposo per usare le app di videochiamata. ISF inoltre si è attivata anche per raccogliere donazioni per acquistare e distribuire computer, PC e tablet e chi non ha la possibilità di acquistarli.