Le impressionanti immagini del bacino di Caldogno, che sta salvando Vicenza…

Il bacino che ha salvato Vicenza. Costruito dopo l’alluvione del 2010, il bacino di Caldogno è stato aperto e ha creato uno sfogo per l’enorme quantità di acqua proveniente dalla zona montana e pedemontana, scongiurando l’allagamento di Vicenza. Nel corso della notte il Bacchiglione è entrato in zona rossa, superando abbondantemente i 5 metri di livello, ma non è esondato. Per ora si annovera solo l’allagamento di alcuni locali ‘tecnici’ sotto il Teatro Olimpico