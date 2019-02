Le grandi imprese dei randonneur della Valchiampo

Le Randonnée sono il nuovo modo di interpretare il ciclismo che in questi anni si sta espandendo in tutto il mondo ed in Italia in modo particolare, forse proprio per il fascino del nostro territorio.

Randonnée significa passeggiata/escursione e nel ciclismo indica prove senza classifica su distanze lunghissime, ma alla portata di tutti o “quasi”.

Non si tratta di vere e proprie gare in cui impera la solita rivalità fra i partecipanti e dove quel che conta è la classifica finale. Qui si tratta di percorrere lunghe distanze in piena autonomia e la vera sfida è con se stessi e con tutte le avversità che sono sempre in agguato lungo il percorso. Devi essere sempre concentrato, devi imparare a gestire le tue energie e saper alimentarti in modo corretto. Insomma è una specialità in cui oltre alla preparazione fisica è anche indispensabile una grande predisposizione mentale.

Il gruppo dei Randonneur del Ciclismo Valchiampo ha concluso una stagione strepitosa durante la quale non sono mancati lusinghieri risultati, iniziando con Annalisa Marchesini e Alessandra Dalla Costa che hanno concluso brillantemente la Alpi 4000, una delle prove più impegnative del panorama italiano che durante i 1550 km del percorso e quasi 22000 metri D+ ti avvicina alle vette alpine over 4000 scalando i grandi passi i fra cui il Bernina lo Stelvio e l’Iseran.

Annalisa, la divoratrice di km della squadra, è riuscita ad ottenere il SECONDO posto al campionato italiano e vincere la classifica femminile del GIRORANDO DEL NORDEST, un circuito che somma i punti ottenuti nelle più importanti Rando del Veneto e del Friuli in cui la squadra è riuscita ad ottenere un ottimo QUARTO posto.

Giannino Beschin e Tiziano Panarotto hanno concluso i 1250 km della Madrid-Gijon-Madrid conquistando il Brevetto Europeo rilasciato solo a 50 ciclisti di tutto il mondo (25 italiani) che hanno saputo conseguire i quattro grandi Brevetti europei: Paris-Brest- Paris; 1001 Miglia; London- Edimbugh-London e Madrid-Gijon-Madrid, un obiettivo conquistato in ben quattro anni di pedalate sulle strade di tutta Europa.

Ma la vera impresa di questa memorabile stagione ha visto come protagonista Claudia Gugole che ha superato la difficilissima prova della NorthCape 4000, partendo da Arco sul lago di Garda e arrivando a Capo Nord, attraversando 10 nazioni e percorrendo oltre 4383 Km con 24700 D+ in 17 giorni senza nessun supporto.

“Questa disciplina è tutta da scoprire e chi la pratica è un esempio da seguire che sta prendendo piede anche nel nostro territorio” dichiara consigliere delegato allo Sport del Comune di Arzignano, Valeria Dal Lago. “Complimenti ai randonneur del Ciclismo Valchiampo e soprattutto alle molte donne che praticano questa disciplina, che contribuiscono a diffondere l’amore per la bici e danno prova di grande forza sia fisica che psicologica”

Per il 2019 la stagione entrerà nel vivo già da aprile con la 6+6 Isole, una randonnée che partirà da Cagliari e si svilupperà per 600 km in Sardegna e 600 km in Sicilia. La partecipazione a questa importante manifestazione sarà un buon inizio per puntare in alto nella classifica del Campionato Italiano ARI che quest’anno è nel mirino dei Randagi della Valchiampo.

E poi ad agosto tornerà la Paris- Brest-Paris, l’olimpiade dei cicloamatori che si svolge ogni quattro anni. Un appuntamento molto caro a tutti perché proprio con la PBP del 2015 nacque questo fantastico gruppo. Sarà dura superare i brevetti di 200, 300, 400 e 600 km necessari per conquistarsi un posto nella griglia di partenza di questa randonnée che è senza dubbio la più antica e prestigiosa del mondo. Sarà un tornare dove tutto è iniziato.