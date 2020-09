Le grandi del volley a Vicenza: piazza dei Signori è pronta!

Conto alla rovescia per la Final Four della 25^ Supercoppa Italiana di volley femminile in piazza dei Signori

L’evento sarà ripreso in diretta dalla RAI sabato alle 18.45 e alle 21.35 e domenica alle 21.15. Accesso solo su invito. Nelle zone circostanti vietato consumare bevande fuori dai plateatici

E’ stata presentata questa mattina, nella splendida Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino-Baston, a Vicenza, la Final Four della 25^ Supercoppa Italiana di volley femminile, un evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. Un’edizione speciale, che si disputerà in una cornice estremamente affascinante: Piazza dei Signori, tra le meraviglie architettoniche del Palladio. Imoco Volley Conegliano, Unet E-Work Busto Arsizio, Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci da oggi prenderanno confidenza con il campo rosa e viola allestito nella piazza e testeranno le condizioni di luce e di vento in vista dei match.



Sabato dalle 18.45, in diretta su Rai Sport HD, le semifinali – inizieranno le pantere di Daniele Santarelli, opposte a Massimo Barbolini e alla sua Savino Del Bene, quindi in campo il derby del Ticino tra bustocche e novaresi – mentre la finale si giocherà domenica sera alle 21.15, con diretta su Rai 2 a partire dalle 21.05.



La conferenza stampa è stata aperta dal sindaco di Vicenza : “Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare nella nostra splendida piazza dei Signori la Supercoppa di pallavolo femminile. La Basilica palladiana e gli altri palazzi della piazza saranno le quinte davvero straordinarie per questo importante evento sportivo che gli appassionati di tutta Italia e di numerosi altri Paesi del mondo potranno seguire nella diretta televisiva della Rai. Le bellezze architettoniche di Vicenza, città Unesco del genio palladiano, entreranno così, insieme alle campionesse del volley, nelle case delle tante famiglie che amano questo bellissimo sport“.



Anche l’assessore allo sport ha mandato un suo messaggio di saluto: “In questo anno piuttosto complicato, in cui tutte le attività hanno dovuto rallentare i propri ritmi, è ancora più importante, nel rispetto delle norme di sicurezza, trovare le modalità per promuovere i valori positivi che ci trasmette il mondo dello sport. Il lavoro di squadra, la tenacia, l’altruismo tipici di discipline come la pallavolo sono caratteristiche che, oggi più che mai, ci sentiamo di dover fare nostre. Ecco perché ospitare a Vicenza la Supercoppa ha un significato in più per la ripartenza della nostra città e del suo territorio. Grazie, quindi, alla Lega Pallavolo Serie A femminile per aver scelto la città del Palladio“.



Il direttore generale di Master Group Sport ha svelato alcuni dettagli della due giorni, che riserverà numerose sorprese ai telespettatori: “Non ci sarà il pubblico, ma la cornice sarà ugualmente strepitosa. Il Presidente Fabris alcuni mesi fa ci chiese, quando avremmo ricominciato, di farlo con un grande evento che desse un segnale di rinascita a tutto il mondo della pallavolo, alle atlete, ai tifosi e agli sponsor. Oggi possiamo dire di aver messo in piedi qualcosa di straordinario, che ha comportato uno sforzo organizzativo enorme, anche solo per livellare il pavimento di Piazza dei Signori e posarvi il campo da gioco. Grazie al Comune e a tutte le componenti istituzionali di Vicenza per la collaborazione, grazie alle aziende e agli imprenditori locali che, al fianco dei partner che ci seguono da tempo, hanno voluto contribuire alla riuscita dell’evento. La Supercoppa in Piazza è una sfida e creerà un precedente storico, dal punto di vista sportivo e spettacolare”.

Il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile e vicentino, ha portato il suo saluto ricordando l’unicità dell’evento che segna la ripartenza dopo lo stop delle competizioni per il Covid: “Grazie al sindaco per l’ospitalità, Palazzo Trissino rappresenta nitidamente la qualità e la bellezza della città. In questi mesi di blocco è stato sinceramente difficile pensare di ripartire agli stessi altissimi livelli che il nostro movimento aveva raggiunto tra il 2019 e il 2020 con i successi europei e mondiali. Quando è esplosa la pandemia, ci siamo detti “Quando ripartiremo, dovremo farlo alla grande”. Complici le limitazioni imposte dai protocolli anti-Covid, abbiamo pensato a una ouverture che combinasse sport di assoluta qualità e risonanza mediatica. Non sarà facile per le atlete giocare all’aperto, ma ho constatato che tutte le parti in causa hanno compreso l’importanza di ripartire per ritornare presto al top. La Supercoppa Italiana di volley femminile è il primo titolo che si assegna nella stagione 2020-21 e dunque l’evento si carica di ulteriori risvolti e significati. Abbiamo qui il meglio: atlete mondiali, una piazza meravigliosa, Master Group Sport con un impegno organizzativo senza precedenti, la diretta su Rai Sport HD e RAI 2. Mi rivolgerò alla Madonna di Monte Berico, santa patrona della città, per chiederle la cosa più importante: il bel tempo”.

Sono intervenuti all’incontro anche gli allenatori e le capitane delle quattro squadre semifinaliste.



Numerose aziende locali hanno sostenuto l’evento. Queste lo loro dichiarazioni.

Il presidente Gruppo Battistolli: “Da alcuni anni siamo partner dell’Anthea Volley Vicenza, non potevamo quindi mancare a sostegno di questa Supercoppa Italiana che porta Vicenza al centro dell’attenzione nazionale con un evento inserito nel meraviglioso contesto di Piazza dei Signori“.



Il presidente Cereal Docks Spa: “Come Gruppo Cereal Docks siamo orgogliosi di poter contribuire a questo evento che porta lo sport in una delle piazze più belle del mondo, in un sito dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Dopo tanti mesi difficili e sempre nel totale rispetto delle misure di prevenzione, è arrivato il momento di riappropriarci del centro storico cittadino grazie ad uno sport appassionante come la pallavolo femminile. Siamo doppiamente contenti, perché questa manifestazione conferma il nostro legame con la città di Vicenza dove siamo presenti anche con altre iniziative in ambito culturale, come ad esempio il sostegno alla realizzazione dell’allestimento espositivo nel salone superiore della Basilica Palladiana che ospiterà un ciclo di importanti mostre d’arte con appuntamenti fino al 2022”.





L’AD di Niuko, società di formazione: “In questi mesi le aziende stanno giocando una partita difficile. Anche il mondo della formazione si muove su terreni nuovi, stanno cambiando rapidamente i tempi e i modi. Ecco che queste partite fuori dai “tradizionali” palazzetti, in una cornice nuova e impensabile fino a qualche mese fa, ci riportano alla mente le sfide che ogni giorno affrontiamo e ci ricordano che per ripartire oggi più che mai è necessario rompere gli schemi, imparando a muoversi su ogni terreno di gioco e a puntare sul gioco di squadra”.



L’amministratore unico di Aim Vicenza SPA: “Abbiamo accolto immediatamente e con grande piacere la proposta di far parte dei sostenitori della Supercoppa di pallavolo femminile per due importanti motivi, tra loro fortemente legati. Il primo, perché questa prestigiosa kermesse contribuirà a diffondere sempre di più le insuperabili bellezze architettoniche e paesaggistiche della nostra città. In secondo luogo, perché siamo profondamente convinti che promuovere lo sport contribuisca alla crescita umana, culturale ed economica della nostra società e del nostro territorio, così come, da oltre 110 anni, si impegna a fare la nostra azienda attraverso i suoi molteplici servizi“.

Il direttore generale di SVT, società vicentina trasporti : “L’azienda si è messa a disposizione dell’evento assicurando il trasporto delle atlete e degli staff con gli stessi mezzi ecologici con cui svolge il nuovo servizio a chiamata Perimetrò in cui l’amministrazione crede molto. Un servizio rapido e scattante, come le campionesse italiane che avremo il piacere di accompagnare anche allo scoperta delle bellezze della nostra città”.

Nel rispetto delle normative anti Covid l’accesso alla piazza è riservato agli invitati.

Nelle zone circostanti vige il divieto di vendere bevande in contenitori di vetro o lattine e di consumare al di fuori dei plateatici dei bar e ristoranti.





IL PROGRAMMA



Sabato 5 settembre, ore 18.45 (diretta Rai Sport HD)

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

Sabato 5 settembre, ore 21.35 (diretta Rai Sport HD)

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara





Domenica 6 settembre, ore 21.15 (diretta Rai Due)

Finalissima