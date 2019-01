Le Donne di Coldiretti per l’Altopiano

Le dirigenti di Donne Impresa Coldiretti Vicenza si sono riunite oggi nel loro coordinamento provinciale per delineare il progetto #adottaunalbero promosso sul territorio per ridare linfa e ossigeno alle foreste atterrate sull’Altopiano di Asiago. Anima dell’incontro Cristina Panozzo, operatrice didattica di Tresche Conca e testimonial del video diffuso in tutte le scuole vicentine affinché ogni studente delle elementari o medie possa dare il proprio nome ad un abete rosso, un pino o qualsiasi pianta di cui voglia prendersi cura attraverso il sostegno di Federforeste e dei florovivaisti partner dell’iniziativa. “Siamo in prima fila perché sentiamo forte la responsabilità di restituire la bellezza di certi paesaggi alla collettività e ai turisti che ora possono vedere con i propri occhi solo il disastro ambientale provocato dal vento dell’ottobre scorso”. Così si è espressa la Presidente delle agricoltrici Michela Menti al tavolo dell’incontro dove è emersa l’idea di piantare un nuovo bosco con gli introiti fino ad ora raccolti dalla generosità della gente la cui valenza sia di utilità formativa e pedagogica. “E’ quanto proporremo alle nostre colleghe di tutto il Veneto e nazionali – ha sottolineato Michela Menti – impegnate come noi nel concerto del 30 gennaio prossimo al Teatro Verdi di Padova, dove per beneficenza si esibiranno gli artisti Chiara Luppi, vincitrice di “The Voice of Italy” e Vittorio Matteucci, cantante e protagonista di musical come “Notre Dame de Paris” accompagnati sul palco dall’U.S.Band per dare voce al silenzio delle migliaia di piante abbattute. Confidiamo nella solidarietà dei cittadini perché ci sono ancora posti liberi. In tanti possiamo fare molto – ha detto la responsabile – non è una frase fatta né un luogo comune è quanto speriamo nel nostro cuore”.