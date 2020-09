Le colonne di Piazza dei Signori diventano rosa

Colonne di piazza dei Signori in rosa l’1 ottobre a sostengo della Campagna Nastro RosaPer la lotta contro il tumore al seno

Giovedì 1 ottobre, dalle 18, le due colonne di piazza dei Signori saranno illuminate di rosa dal Comune di Vicenza, su proposta di Anci, a sostegno della Campagna Nastro Rosa della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

“L’illuminazione delle due colonne di piazza con il color rosa è un’azione simbolica con lo scopo di indirizzare l’attenzione verso una malattia che colpisce molte donne – spiega l’assessore con delega alle pari opportunità Valeria Porelli -. Anche se fortunatamente i progressi della scienza hanno incrementato le possibilità di guarigione dal tumore al seno, rimane fondamentale la prevenzione e proprio sotto questo profilo l’amministrazione comunale desidera invitare tutte le donne a non abbassare la guardia e a tutelare la propria salute con tutti gli strumenti a disposizione”.

Il cancro al seno è la neoplasia più diffusa nel genere femminile, riguarda una donna su nove nell’arco della vita, con circa 53.000 nuove diagnosi in Italia solo nel 2019. Grazie ai costanti progressi nella prevenzione e nella cura, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%, ma i ricercatori AIRC lavorano ogni giorno per raggiungere il pieno obiettivo: curare tutte le donne.