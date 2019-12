LE BOTTEGHE STORICHE DI ALTE: UN RICONOSCIMENTO CHE VALE

di Paolo Usinabia

Consegna di attestati ad alcune botteghe storiche di Alte Ceccato. Una lunga tradizione che ora ottiene anche un riconoscimento di carattere fiscale.

Per la prima volta il riconoscimento viene esteso anche ad attività insediate al di fuori del centro storico. Le nuove botteghe storiche sono: Quaggiotto Radio Tv di Gianluigi Quaggiotto & C., Giacomuzzo caccia e pesca, pet shop, acquariologia, fuochi d’artificio di Massimiliano Giacomuzzo, Pasticceria Nardi di Roberto Nardi, Fer.ut.al. di Franco Boro (utensileria e ferramenta), Trattoria “Da Marco” di Tiziana Schiavo, Snack Bar di Marco Faccio, Camerra Silvano (impianti elettrici, materiale elettrico, elettrodomestici), Cozza Automobili di Renzo Cozza, Gonella Luce di Luciano Gonella e Centro Sauna di Alessandro Fossà.

Prossimamente alle nuove botteghe storiche l’Amministrazione comunale consegnerà un’insegna in pietra di Vicenza da affiggere all’esterno dell’attività. Come da delibera del Consiglio comunale, avranno inoltre diritto, dalla data di richiesta, ad una riduzione del 50% della tassa sui rifiuti (TARI), purché abbiano una superficie di vendita massima di 600 mq per il settore non alimentare e di 400 mq per il settore alimentare.