Le aziende sostenibili tra persone e ambiente

Sostenibilità e responsabilità sociale di impresa: il prossimo 13 febbraio dalle 14.30 alle 17.30 presso l’Auditorium di Apindustria Confimi Vicenza, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza approfondirà questa tematica assieme al Gruppo Giovani Imprenditori Apindustria Confimi Vicenza e all’Università di Verona-Polo Scientifico Didattico Studi sull’Impresa di Vicenza, in una collaborazione trasversale ed interconnessa.

“Assieme parleremo dell’evoluzione del concetto stesso di azienda – spiega Valentina Dal Maso, presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza – che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, anche lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente”. In particolare il convegno verterà sull’approfondimento delle potenzialità del Business Sostenibile e dell’essere società Benefit come pure l’importanza della reportistica, del processo informativo e della comunicazione verso gli interlocutori con i quali l’impresa si approccia, ma non solo: sarà infatti presente anche la testimonianza diretta di una azienda certificata B-Corp. I relatori, assieme alla dottoressa Dal Maso, saranno il prof. Giorgio Mion, docente dell’Università di Verona e Maurizio Zordan, Ad della Zordan Spa. “Parleremo dunque di un nuovo modo di fare impresa – spiega ancora Dal Maso – in cui la sostenibilità non è più solo un dovere etico ma diventa e diventerà sempre più una leva di vantaggio competitivo e di differenziazione nel mercato: una scelta determinante e integrante della strategia aziendale di lungo termine realizzabile con un programma di azione da strutturare mediante il supporto e l’affiancamento di professionisti e specialisti della materia”.