Le antiche Turbine del Lanificio Conte rivivono a Schio

Stamattina saranno inaugurate “LE TURBINE”, i locali storicamente adibiti alla produzione di energia elettrica all’interno del Lanificio Conte.

In primis, ex lavoratori e volontari dell’azienda De Pretto hanno restaurato con molta cura e perizia le turbine idrauliche e nel contempo un professionista scledense, unitamente ai tecnici comunali, ha progettato un percorso espositivo davvero speciale.

L’amministrazione ha sostenuto pienamente il complicato restauro dei suddetti vani tecnici rendendo anche una buona parte dell’esposizione accessibile ai disabili.

Il percorso espositivo è concepito come una esperienza multi sensoriale e interattiva dove è possibile ascoltare, sperimentare per conoscere, ma anche stupirsi ed emozionarsi.

“Le Turbine” saranno aperte nei giorni di sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30 fino a domenica 17 novembre 2019; successivamente gli orari saranno rivisti in concomitanza con l’apertura della Mostra #ROSSI 2019, il 21 novembre 2019.