Le Acli consegnano alla Caritas prodotti di prima necessità

Solidarietà fa rima con Acli. Proprio giovedì mattina scorso, infatti, nella sede provinciale delle Acli di Vicenza, la responsabile allo Sviluppo associativo Katia Benedetti ha consegnato a dei funzionari della Caritas diocesana vicentina dei prodotti di prima necessità fondamentali per il servizio a sostegno delle persone senza fissa dimora.

Un’attività importante quella condotta dalle Acli vicentine, che nei mesi scorsi avevano preso contatti con i vertici dell’organizzazione caritatevole, da sempre molto presente nel Vicentino ed assolutamente attiva su più fronti.

“Rispondendo alla nostra mission associativa – spiega il presidente provinciale delle Acli di Vicenza Carlo Cavedon – abbiamo deciso di donare parte del ricavato derivante dal 5 per mille riconosciuto alle Acli alla Caritas diocesana vicentina, una realtà con la quale condividiamo molti valori e, senza dubbio, le finalità”.

Dopo i primi contatti con il direttore della Caritas diocesana vicentina don Enrico Pajarin, il presidente Cavedon ha subito messo in moto la macchina organizzativa, per arrivare alla donazione di prodotti di largo consumo, che vengono quotidianamente impiegati nelle attività svolte dall’albergo che accoglie le persone senza fissa dimora.

“Questa donazione ha un duplice valore per le Acli vicentine – conclude il presidente Cavedon – perché da un lato risponde alla mission associativa che ci contraddistingue e, dall’altro, si collega all’impegno che abbiamo assunto nell’ambito dell’Alleanza contro la povertà in Italia, nata alla fine del 2013 e che raggruppa un insieme di soggetti sociali che hanno deciso di unirsi per contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese”.