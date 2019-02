Le 10 donne più belle del mondo del 2019

Quali sono le giovani celebrity preferite dagli italiani? Ecco le più sexy dello star system secondo il sondaggio realizzato nelle prime 2 settimane di gennaio 2019 da Aristofonte.com, il portale dedicato alle ragazze in cerca di uomini più grandi e agli uomini maturi desiderosi di trovare una ragazza ventenne.

Ecco così, secondo le preferenze di un campione di 2 mila uomini intervistati da Aristofonte.com, svelati i nomi delle attrici e modelle con le quali gli italiani avrebbero volentieri una relazione.

La donna più sexy del 2019 è la 21enne argentina Camila Morrone, nuova fiamma di Leonardo Di Caprio nonché figliastra di Al Pacino con cui sua mamma Lucila Solá fa coppia fissa ormai da anni.

Al secondo posto si posiziona la 20enne statunitense Elle Fanning, sorella minore di Dakota Fanning, nota per i suoi ruoli in “Babel”, “Phoebe in Wonderland”, “Somewhere” e “The Neon Demon”.

Sempre sul podio troviamo poi al terzo posto la 25 enne australiana Jessica Green, originaria della Tasmania, che ha recitato in “Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar”.Tra le più belle del mondo, troviamo quarta la 19enne statunitense Karley Scott Collins conosciuta per i suoi ruoli in “C’era una volta” e “La forza del perdono”.

Quinta un’altra americana, la 24enne Alexandria DeBerry, che ha fatto parte del cast fisso della serie televisiva “ANT Farm” su Disney Channel.

Poi, sesta, l’attrice inglese 26enne Hermione Corfield, apparsa in film come “Mission: Impossible – Rogue Nation”, “Zombies” e “Star Wars: Gli ultimi Jedi”.

Dopo di lei, settima, si colloca la 23enne statunitense Katherine McNamara, nota principalmente per il ruolo di Clary Fray nella serie televisiva “Shadowhunters”.

E poi ancora, all’ottavo posto, la 20enne australiana Olivia DeJonge (20 anni), protagonista femminile nel film “The Visit”.

Nona segue l’enfant prodige ed ora femme fatale Chloë Grace Moretz, la 21enne statunitense voluta da Luca Guadagnino nelle prime scene nel nuovo affascinante “Suspiria” visto in anteprima all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e da questo mese nelle sale cinematografiche italiane.

Decima, chiude la classifica di Aristofonte.com ancora un’altra americana, la 20enne Emily Robinson, tra le protagoniste di “Transparent”, la serie TV prodotta da Amazon Studios.

Queste le attrici e modelle -tutte giovanissime, di età compresa tra i 19 e i 26 anni- con le quali gli italiani avrebbero volentieri una relazione, accomunate nella Top 10 di Aristofonte.com oltre che dalla bellezza anche e soprattutto dal loro sex-appeal.

«Gli uomini preferiscono una donna più giovane perché -dicono- ci si capisce di più, ci si può confidare e si può costruire una relazione duratura» spiegano i responsabili di Aristofonte.com.

Ed anche le ventenni si sentono attratte dall’uomo maturo. «Non c’entra il complesso di Elettra, non si cerca un padre, ma qualcuno che ti dia sicurezza. Un uomo più grande è più resistente all’abbandono, non subisce l’innamoramento ma ti sceglie» spiega una delle iscritte al portale.