L’avvocato Fabio Sebastiano nuovo vicepresidente di IEG

E’ l’avvocato Fabio Sebastiano il nuovo componente del CdA di Italian Exhibition Group, società nata dalla fusione della Fiera di Vicenza con la Fiera di Rimini. L’ha nominato questa mattina il Presidente della Provincia e Sindaco di Vicenza Francesco Rucco indicandolo, come stabilito negli accordi societari, anche come vicepresidente del Gruppo. Il professionista è stato individuato attraverso bando pubblico.

L’avvocato Sebastiano è socio fondatore dello studio legale Casa e Associati, apprezzato per la sua conoscenza del diritto societario e del tessuto imprenditoriale, autore tra l’altro di alcune fra le più importanti ristrutturazioni aziendali che hanno interessato nell’ultimo decennio la nostra provincia. “Caratteristiche queste che ci hanno convinti della bontà della nostra scelta -afferma Rucco- ritenendo che una competenza specifica nell’ambito legale, e in particolare di quello che oggi sempre più spesso di definisce “il diritto degli affari”, sia imprescindibile per condurre una realtà imprenditoriale come Ieg, che presenta anche complicate sfaccettature di diritto societario, e che deve confrontarsi con un mercato internazionale fortemente competitivo. Il radicamento sul territorio, poi, è il valore aggiunto, poiché occorre rafforzare l’identità vicentina all’interno del Gruppo Ieg.”

Tre sono gli obiettivi e le indicazioni che il sindaco ha dato all’avvocato Sebastiano e alla dottoressa commercialista Roberta Albiero (l’altro componente CdA di espressione vicentina):

– sviluppare Vicenza-Oro, la fiera simbolo del nostro territorio, da sempre punto di riferimento del mercato internazionale dell’oro e del gioiello;

– vigilare sull’attuazione degli investimenti di Ieg nel quartiere fieristico vicentino come stabilito nel piano industriale;

– contribuire alle strategie future del Gruppo Ieg, anche in considerazione del progetto della quotazione in Borsa, che certo non risulta tramontato;

“Non vi è dubbio che occorra subito lavorare bene su Vicenza, anche perché, così facendo, si persegue l’interesse dell’intero Gruppo, che non è incompatibile con quello di Vicenza, anzi -commenta l’avvocato Sebastiano- è questo lo spirito con cui affronto questo incarico, un onore di cui ringrazio il sindaco Rucco; certo anche un onere, visto che non intendo deludere le aspettative del territorio. Già da martedi sarò al lavoro a Rimini e poi a Vicenza, poiché intendo subito prendere contatti con i rappresentanti delle categorie interessate dalla fiera di Vicenza, dato che il momento è cruciale e occorre sin da subito capire la questione degli investimenti, da dove prendere la finanza e come utilizzarla.”