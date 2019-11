Lavori su ponte Margherita: modifiche alla viabilità in due week end, dal 23 novembre

Entra nella fase clou il cantiere di ponte Margherita, complesso dal punto di vista tecnico, per il risanamento della struttura.

Per consentire l’intervento sull’acquedotto e il successivo montaggio della passerella metallica, per due week end, a partire dal 23 novembre, saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità.

“Pochi giorni di grande disagio al posto di un mese e mezzo di lavori: è questa la scelta che abbiamo fatto come amministrazione e che permetterà di chiudere il cantiere prima delle festività Natalizie – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Ai cittadini, con i quali ci scusiamo per eventuali disagi, consigliamo, se possibile, di scegliere, in quei giorni, percorsi alternativi. Siamo perfettamente al passo con il cronoprogramma, grazie anche al grande lavoro degli uffici tecnici e delle imprese”.

Pertanto, per permettere la sostituzione della condotta dell’acquedotto, dalle 14.30 di sabato 23 novembre fino alle 18 di domenica 24 sarà chiusa al transito, sia veicolare che pedonale, la svolta da viale Margherita su viale Giuriolo. Sarà consentita, invece, la circolazione da contra’ della Piarda su viale Giuriolo. Viale Margherita, con direzione verso piazzale Fraccon, resterà percorribile.

Successivamente, per consentire l’installazione della passerella su ponte Margherita, dalle 8 di venerdì 29 novembre alle 12 di sabato 30 è prevista la chiusura al transito di veicoli e pedoni in entrambi i sensi di marcia su ponte Margherita. Sarà consentita, invece, la svolta da contra’ della Piarda su viale Giuriolo. Chi proviene dall’ospedale, prima del ponte proseguirà su viale dello Stadio.

Le linee dei bus 9-10-11 subiranno deviazioni e spostamenti di fermate. In particolare, dalle 14.30 di sabato 23 novembre fino alle 18 di domenica 24 e, successivamente, dalle 8 di venerdì 29 novembre alle 12 di sabato 30 il capolinea delle linee 9 e 11 sarà soppresso in via Giuriolo e spostato in viale Rodolfi, mentre la linea 10 subirà deviazioni in corso Padova, come accade in occasione delle partite di calcio. Informazioni puntuali sono disponibili sul sito di Svt www.svt.vi.it.

Per informazioni sulla situazione viabilistica in città è disponibile il portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.