Lavori stradali, in partenza l’asfaltatura di viale Roma, viale Milano e statale Pasubio

Coordinamento tra attività di rifacimento dei sottoservizi e asfaltatura definitiva. Per ridurre i disagi e gli sprechi di tempo e denaro

Ottimizzazione dei lavori sulle strade per la riduzione di disagi e della spesa complessiva.

Questo è quanto è stato approvato dalla giunta ieri mattina sulla base di una revisione complessiva delle attività previste nell’ambito dei cantieri stradali che prevedono da un lato il rifacimento dei sottoservizi dall’altro l’asfaltatura definitiva per ripristinare superfici particolarmente ammalorate.

Lo ha annunciato ieri l’assessore all’infrastrutture Mattia Ierardi: “Abbiamo effettuato uno studio approfondito per intersecare le necessità di realizzazione dei sottoservizi a cura dei gestori delle utenze con il rifacimento del manto stradale in cattivo stato. Pertanto abbiamo deciso di cambiare la destinazione di alcune asfaltature per ottimizzare le attività in cantiere”. L’intento è quello di intervenire definitivamente sulle strade con lavori importanti senza dover più ritornare sullo stesso cantiere dopo breve tempo”.

L’assessore ha poi spiegato quanto avvenuto in due cantieri.

Su Strada Padana verso Padova è stata asfaltata la sola corsia in uscita dalla città evitando di intervenire sull’altra corsia che sarà interessata successivamente dal rifacimento della pubblica illuminazione poiché, Aim Energy, il gestore, dovrà rifare completamente la linea esistente, totalmente compromessa. L’asfaltatura di questa seconda corsia sarà rifatta solo dopo gli scavi per la posa della nuova linea. Pertanto si è preferito intervenire in altre zone della città più ammalorate.

E’ stato sospeso anche l’intervento previsto su un tratto di contra’ San Bortolo per la necessità di riparare prima di tutto la fognatura, danneggiata in modo importante, e poi il teleriscaldamento, con problemi da risolvere in due punti. Pertanto l’asfaltatura di questa strada avverrà solo dopo l’ultimazione delle riparazioni previste e a seguito di un congruo assestamento degli scavi. In una fase successiva verrà rifatto e allargato anche il marciapiede. In questo caso, le risorse non utilizzate sono state investite per asfaltare ad esempio via Lamarmora e per altri interventi urgenti.

Le prossime asfaltature interesseranno viale Roma già a partire dall’estate. Sono previsti due stralci: il primo interesserà il tratto dalla Stazione ferroviaria a viale Verdi; il secondo stralci, da viale Verdi al Giardino Salvi è previsto dopo la conclusione dei lavori di Aim Amcps sui nuovi collegamenti fognari.

Successivamente si interverrà sui tratti di viale Milano che raggiungono viale Roma fino alla rotatoria del “Coccodrillo” all’incrocio con viale Mazzini e corso SS. Felice e Fortunato.

L’altro importante intervento interesserà la Statale Pasubio dove durante l’estate partiranno i lavori di asfaltatura tra la rotatoria di Villaggio del Sole fino alla prima semicurva e se possibile, con le risorse disponibili, si cercherà di andare oltre e di intervenire rifacendo in modo completo i tratti ammalorati.

Per realizzare le asfaltature previste vengono investiti 740 mila euro compresa iva.