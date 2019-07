Lavori: settimana di passione a San Felice e dintorni

San Felice, da lunedì 29 chiusura dell’incrocio tra piazzale Giusti e via Battaglione Monte Berico

Proseguono come da cronoprogamma i lavori su corso San Felice e Fortunato: nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con piazzale De Gasperi e la rotatoria di viale Milano (bollino nero), sono in corso i lavori per il rifacimento dei sottoservizi.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento alla chiusura del tratto di strada interessato dal cantiere (fino al 30 agosto) va ad aggiungersi, da lunedì 29 luglio, per una settimana, la chiusura dell’incrocio tra piazzale Giusti e via Battaglione Monte Berico.

Lo stato di avanzamento dei lavori può essere consultato grazie al maxi schermo collocato all’angolo con piazzale Giusti.

