Lavori pubblici, la giunta destina 250 mila euro a quattro impianti sportivi della città

Ammonta a quasi 250 mila euro l’investimento destinato dalla giunta all’esecuzione di interventi in quattro impianti sportivi della città: si tratta dello Stadio Menti, del pattinodromo di viale Ferrarin, della palestra della scuola secondaria di primo grado Maffei e del campo da calcio di via Gagliardotti.

Per lo Stadio Menti e la palestra della scuola secondaria di primo grado Maffei, il servizio Lavori pubblici e manutenzioni del Comune ha predisposto un progetto unitario dell’importo dei 97 mila euro.

Allo Stadio comunale sarà rifatto l’impianto fonico con la fornitura e posa di casse, subwoofer, amplificatori, mixer, processore audio e relativi cavi elettrici.

Per quanto riguarda la palestra della scuola secondaria di 1° grado Maffei, in contra’ Caterina, sarà realizzato l’impianto di riscaldamento con la fornitura e posa di una macchina generatrice di aria calda e delle tubazioni aeree di distribuzione.

Sempre alla Maffei, sarà riqualificato il cortile antistante l’ingresso con la realizzazione di un auditorium all’aperto destinato ad ospitare concerti, rappresentazioni e lezioni. L’intervento, dell’importo di 50 mila euro, rientra tra i progetti partecipativi finanziati nel 2019 (dal titolo “Correre con la mente…..sulle Ali della Musica! Un auditorium sotto il cielo”, presentato dal Comitato genitori scuola Maffei e classificatosi al 2° posto).

Finanziato dal bilancio partecipativo 2019 è anche l’intervento al campo da calcio di via Gagliardotti, dal titolo “Più spazio allo sport, più futuro ai nostri figli” classificatosi 5° e proposto dalla società sportiva GSD Telemar San Paolo Ariston.

Con una spesa di 50 mila euro è prevista la realizzazione di una sala polifunzionale con servizi igienici per una superficie complessiva di 50 metri quadrati, spazio ritenuto sufficiente a far fronte alle necessità organizzative della società sportiva che gestisce l’impianto.

Infine, al pattrinodromo di viale Ferrarin sarà riqualificata la pavimentazione sportiva per una spesa di 50 mila euro. A completamento dell’intervento sarà realizzata anche la nuova segnaletica sportiva.

“Per quanto riguarda il Menti, il pattinodromo di viale Ferrarin e la palestra della Maffei si tratta di interventi che prendono il via da incontri e segnalazioni agli uffici da parte degli enti gestori degli impianti oltre che dei dirigenti scolastici – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici e alle attività sportive Matteo Celebron –. Gli interventi in programma al campo da calcio di via Gagliardotti e alla Maffei, con la realizzazione, in quest’ultima, dell’auditorium, invece, rientrano nel progetto partecipativo 2019. Si tratta di uno strumento importante per l’effettiva partecipazione dei cittadini e soprattutto per la riqualificazione dei quartieri della città”.