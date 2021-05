LAVORI IN VIA CESARE BATTISTI, IERARDI: “CANTIERE EMERGENZIALE”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Da qualche tempo, i lavori in via Cesare Battisti stanno causando disagio ai cittadini e ai commercianti della zona, ma l’assessore alla mobilità urbana Mattia Ierardi spiega che l’apertura del cantiere, inizialmente prevista per luglio, è stata anticipata a causa di una fuga di gas. Ce ne parla nel servizio di Sharon Di Carlo.