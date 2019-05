Lavori in Valdastico: casello chiuso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Previsti lavori in autostrada Valdastico. Chiusa l’entrata verso Rovigo/A4 nelle notti fra 9 e 12 maggio 2019

Per effettuare lavori di manutenzione sui rami di svincolo della A31 Valdastico, è prevista una serie di chiusure notturne delle entrate e delle uscite ai caselli. Il prossimo intervento comporterà la chiusura dello svincolo d’entrata al casello di Vicenza Nord per il traffico diretto verso Rovigo/A4, per tre notti consecutive:

· dalle ore 21,00 di giovedì 9 maggio alle ore 6.00 circa di venerdì 10 maggio,

· dalle 21,00 di venerdì 10 maggio alle ore 6.00 circa di sabato 11 maggio,

· dalle 21,00 di sabato 11 maggio alle ore 6.00 circa di domenica 12 maggio 2019.

Le deviazioni saranno segnalate sul posto con adeguati cartelli opportunamente disposti a cura dell’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Centro Operativo, attivo 24 ore su 24 al numero verde 800012812 o il Centro Informativo “Viaggiando” al numero 800996099.