Lavori in Riviera Berica, iniziano scavi SAR AIM

Lavori in Riviera Berica: avviati i cantieri di SAR AIM, inizio scavi dopo il 10 giugno

Servizi a Rete SAR, società di AIM Gruppo che cura la distribuzione del gas metano, ha necessità intervenire in Riviera Berica con lavori non più rinviabili per la sostituzione e potenziamento delle condotte gas esistenti.

In particolare è prevista la posa di nuove condotte dalla località “al Gallo” alla località “Campedello”. I lavori, necessari per garantire la fornitura del servizio secondo gli standard di qualità, prevedono la posa di circa 1.350 metri di condotte e il rifacimento degli allacciamenti vetusti. Dopo una prima fase di interventi di predisposizione del cantiere, avviati già in settimana, i primi scavi saranno eseguiti dopo la prima decina di giugno e si svilupperanno dall’intersezione della pista ciclabile “Casarotto” a via Cefalonia, con due squadre che procederanno in tratti successivi, con previsione di concludere i lavori entro metà del mese di ottobre.

Le asfaltature finali saranno realizzate nella primavera 2019, a seguito di un necessario e congruo periodo di assestamento del terreno. I residenti e i titolari di tutti gli esercizi commerciali interessati sono stati informati nel corso di un incontro tenutosi lunedì scorso nella sede della Circoscrizione, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle categorie economiche.