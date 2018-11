Lavori fra A4 e A31 Valdastico

LAVORI ALL’INTERCONNESSIONE FRA A4 E A31 VALDASTICO

Nella notte tra 16 e 17 novembre 2018

Per lavori di pavimentazione, all’interconnessione fra A4 e A31 rimarrà chiuso lo svincolo per il traffico proveniente dall’A4, sia da Milano che da Venezia, e diretto in A31 in direzione Nord, nella notte fra venerdì 16 e sabato 17 novembre 2018 (dalle ore 20.00 alle ore 6.00).

Le deviazioni saranno segnalate sul posto.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

Il numero verde dell’Autostrada Brescia Padova, 800 012 812, è a vostra disposizione 24 ore su 24, per informazioni sulla viabilità.