Lavori alla scuola primaria “Zecchetto”, in arrivo il secondo stralcio da oltre 80 mila euro

Il primo stralcio da 110 mila euro è in fase di esecuzione e verrà ora completato con nuovi lavori per altri 82 mila e 150 euro che rientrano nell’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche dove vi è compresa anche la scuola primaria “Zecchetto” in via Corelli.

Sono pure questi interventi di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di vecchi infissi con nuove strutture in alluminio, a taglio termico, nei piani terra, primo e secondo dei prospetti sud, nord ed est dell’edificio, per una superficie complessiva di circa 135 metri quadrati.

La scelta di intervenire a stralci operando per prospetti completi è stata presa su considerazioni tecniche, dettate soprattutto da motivi economico-finanziari.

L’intervento in oggetto verrà eseguito prevedendo lo smontaggio del singolo elemento e l’immediato ripristino con il nuovo infisso, in modo da ridurre notevolmente le tempistiche di esecuzione lavori.

“Cerchiamo di intervenire sempre in maniera rapida – fa sapere l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, in costante contatto diretto con il collega assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron – al fine di poter interferire, il meno possibile, con le attività scolastiche in corso.”