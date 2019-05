Lavaggio strade, eliminato il divieto di sosta su viale Eretenio e via Capparozzo

Questa mattina il Comune ha emanato un’ordinanza con cui dispone l’esclusione di viale Eretenio e via Capparozzo dall’elenco delle strade comunali sulle quali è istituito il divieto di sosta con rimozione, a fasce orarie, per operazioni di lavaggio delle strade.

“Era un impegno che avevamo preso come amministrazione con i cittadini, anche a seguito di una mozione del consigliere comunale Gioia Baggio e considerata la presenza di istituti di cura e ricovero nella zona e il conseguente disagio che si veniva a creare per gli utenti – ha spiegato l’assessore al territorio Lucio Zoppello –. I tratti di strada in questione, inoltre, sono così limitati che non inficiano le finalità del provvedimento generale finalizzato all’abbattimento delle polveri sottili disperse nell’aria”.

“Continuerò a chiedere ad Aim Ambiente che le operazioni di lavaggio in tutte le strade siano annunciate dalla posa, nei due giorni precedenti all’intervento, anche di cartelli provvisori di divieto di sosta con rimozione, come avviene quando si traccia, ad esempio, la segnaletica per gli stalli di sosta – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. Il messaggio nei cartelli fissi attualmente presenti non è percepito in modo efficace, generando, quindi disagi ai cittadini”.