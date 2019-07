Lava i vetri di casa, perde l’equilibrio, cade e muore

Tragedia domestica ieri mattina poco dopo le 9.30, in via Poletto a Bertesinella. Una donna di 74 anni, Silvana Barbiero, è salita su una scala per lavare i vetri ed è volata da una decina di metri, perdendo la vita Immediata la chiamata ai soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La donna lascia il marito di 80 anni e due figli.