L’auto va a fuoco in marcia, autista riesce a scendere

Alle 13:45 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castegnini a Sovizzo colle per l’incendio di un’auto. Il conducente, prossimo ad arrivare a casa, si è accorto che qualcosa non andava dalle diverse spie del cruscotto, si è subito fermato ed è sceso, mentre lo Scudo Fiat ha preso fuoco. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno subito spento le fiamme, che hanno interessato principalmente il vano motore. Le prime operazioni di spegnimento sono state eseguite dallo stesso proprietario con una canna dell’acqua del giardino di un vicino. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco.