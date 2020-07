L’auto si infilza nel guardrail: muore 25enne

La notte scorsa, alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Camazzole a Carmignano di Brenta per un’auto finita contro il guardrail: deceduta la giovane donna alla guida. I pompieri arrivati da Cittadella e da Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico ha dovuto dichiarare la morte della ragazza 25 enne alla guida. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.