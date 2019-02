L’auto nello schianto si incastra sotto un ponticello: muore il conducente

Poco prima delle 5:30 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bassano a Rossano Veneto per l’uscita autonoma di un’auto finita nel fossato contro il muretto, che delimita l’ingresso di un’abitazione: deceduto il conducente. I pompieri arrivati da Bassano e da Padova con l’autogru, hanno estratto la Ford Focus infilatasi dentro il tubo in cemento dello scolo. Nonostante i soccorsi i personale medico del suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del 46 enne di Rossano, Enrico Moi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente . Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.