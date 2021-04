Laura Dalla Vecchia: una presidente di svolta in Confindustria

Per la prima volta in tanti anni di storia confindustriale di Vicenza è stata elezione vera, corsa vera, campagna elettorale vera condotta su un social particolare come Linked-In e per la prima volta arriva un risultato nuovo e non scontato. La presidente designata di Confindustria Vicenza è Laura Dalla Vecchia. Suo il mandato conferito oggi dal Consiglio Generale di una delle più forti associazioni di industriali del Paese. Quando i giochi non sono già fatti in partenza, quando i valori vanno pesati sulla bilancia ecco emergere il valore femminile, il segnale di una società che è decisa a cambiare.

Ovviamente bisognerà aspettare di consumare il mandato 2021-2025 per capire se si è scelto di cambiare in meglio o in peggio. Per ora si può solo dire che la linea della discontinuità e il segnale della novità è stato colto dai pochi, grandi elettori che si sono espressi oggi.

Laura Dalla Vecchia, una laurea in architettura allo Iuav di Venezia, è presidente del Consiglio di Amministrazione della Polidoro di Schio, azienda del settore metalmeccanico che produce bruciatori per la combustione a gas. Una azienda tradizionale, per il territorio, una vera e propria fabbrica, con relazioni sindacali e industriali. Una azienda di tute blu, se vogliamo lontana dalla New Economy, dalla super-finanza e dalla speculazione. Una azienda che produce valore e che offre lavoro e benessere.

Nella squadra uscente di Luciano Vescovi ha avuto la vicepresidenza con delega alle relazioni industriali assieme alla presidenza della sezione meccanica ed elettronica. E’ nel consiglio di Federmeccanica dal 2016 e dal 2020 fa parte del gruppo tecnico di Confindustria per il lavoro, le relazioni industriali e il welfare. Le era stata affidata anche la presidenza della casa editrice Neri Pozza.

Il curriculum, però, in questa elezione conta relativamente poco. Non era da meno quello di Remo Pedon, non era meno inserito nei meccanismi confindustriali Alberto Luca, anzi proprio Luca era l’uomo che da più tempo ricopriva ruoli di secondo piano dentro l’associazione di Palazzo Bonin-Longare.

Tutti bravi, tutti Vicepresidenti o comunque tutti parte della giunta voluta da Luciano Vescovi, i tre candidati e per questo è venuta fuori questa corsa inedita nella storia.

Il sistema stesso di elezione di Confindustria è congegnato in maniera tale da favorire la conservazione. Gli elettori sono scelti in parte dal Presidente di turno, le relazioni fra i componenti del Consiglio Generale e il Presidente sono così stretti da essere quasi sempre facilmente orientabili. E sarebbe stato esattamente così, come sempre, se improvvisamente non si fossero moltiplicati i candidati, tutti espressione della Giunta uscente, tutti parimenti meritevoli di appoggio al punto da non poter essere appoggiati in alcun modo.

Ecco come è maturata la sorpresa, la novità, la vittoria della prima donna chiamata a ricoprire il ruolo che è stato di Marzotto e di Gemmo, di Calearo e di Vescovi, oltre che di Zigliotto.

Entro maggio il presidente designato dovrà ottenere la conferma dell’Assemblea ma, questo sì, dovrebbe davvero essere un passaggio scontato e solo formale.

Grande e pesante il compito di Laura Dalla Vecchia, grande e pesante la sfida di dimostrare che una donna può gestire un momento difficile e complicato come quello del rilancio dell’impresa e dell’export nel periodo post-pandemia. Se Laura Dalla Vecchia saprà affrontare questo periodo con la stessa efficacia di questa campagna elettorale, allora i cambiamenti sono all’orizzonte e non sono pochi coloro che aspettano da lei un segnala chiaro. Buona fortuna!