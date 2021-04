Laura Dalla Vecchia alla guida di Confindustria Vicenza: prima presidente donna

Gli industriali vicentini hanno un nuovo presidente designato. E’ Laura Dalla Vecchia, eletta dal Consiglio Generale dell’associazione. Dalla Vecchia l’ha spuntata su Alberto Luca, subito eliminato e Remo Pedon al ballottaggio. Laura Dalla Vecchia è presidente della Polidoro di Schio e da 4 anni ricopriva il ruolo di vice presidente nell’attuale consiglio. Ha 51 anni, è laureata in architettura, sposata con due figli.

Ecco la biografia che ha pubblicato nel suo blog

“Il mio è un percorso disegnato da molteplici esperienze formative e professionali che ogni giorno mi danno le risorse nella non sempre facile guida di un’azienda in espansione che occupa circa 400 dipendenti negli stabilimenti di Schio (Vicenza), Manisa (Turchia) e Changhzou (Cina).

Nel 1989 conseguo il Diploma Linguistico, nel 1997 mi laureo in Architettura presso l’Università degli Studi IUAV di Venezia.

Inizio in Polidoro già dal 1995 come Segretaria di Direzione, proseguo nei ruoli di Buyer, Direttrice Ufficio Acquisti, Direttrice Ufficio Vendite, potendo così vivere da vicino le vitali dinamiche d’azienda.

Nel 2005 ne divento socia, nel 2007 Presidente del CdA, nel 2015 ne prendo il controllo.

Ho seguito in prima persona l’internazionalizzazione dell’azienda che comprende le aperture dei siti in Turchia nel 2013 e Cina nel 2017 e la prossima in USA.

In CONFINDUSTRIA: Dal 2011- 2014 Presidente di Raggruppamento Alto Vicentino, dopo esserne stata consigliere (2009- 2011); Dal 2016 Presidente di Sezione Meccanica, Metallurgica ed Elettronica, dopo esserne stata consigliere (2010-11) e vicepresidente (2012-15); Dal 2016 Vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega alle Relazioni Industriali; Nel 2017-19 Componente del Consiglio Generale di Confindustria Nazionale.

LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO RUCCO

“Per la prima volta nei suoi 76 anni di vita Confindustria Vicenza ha eletto una donna come presidente, per cui va dato atto agli industriali vicentini di aver voluto lanciare un forte segnale di rinnovamento. Da sindaco della città e da presidente della provincia porgo a Laura Dalla Vecchia le mie congratulazioni per la nomina a presidente, un ruolo che sono sicuro sarà in grado di ricoprire con capacità e lungimiranza. Mi auguro di poter iniziare presto a confrontarci sui vari temi che attendono la nostra comunità, al fine di condividere le azioni strategiche per un pronto rilancio della nostra economia. La città e la sua provincia devono farsi trovare pronte per cogliere tutte le opportunità senza lasciare indietro nessuno. Colgo anche l’occasione per ringraziare il past president Luciano Vescovi per il lavoro svolto finora”.