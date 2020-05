Latterie Vicentine sigla la partnership con Centro Veneto Formaggi: operazione da 100 milioni di euro

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Latterie Vicentine, cooperativa leader nella produzione di Asiago DOP, consolida la partnership con Centro Veneto Formaggi, un’importante realtà trevigiana nella produzione di caciotte e specialità venete. Un simbolico scambio di quote consolida una collaborazione che ha come principale obiettivo la valorizzazione del latte veneto e del territorio dove viene raccolto.

“La mission principale di questa operazione – dichiara Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine – è la valorizzazione e promozione del latte veneto: una materia prima di alta qualità che ci permette da sempre di produrre formaggi unici, custodi di un particolare territorio ma esportati in tutto il mondo.”

Latterie Vicentine raccoglie il latte nelle 350 aziende agricole associate, ubicate principalmente nelle province di Vicenza, Padova, Verona e Trento. Le 60 stalle che conferiscono il latte a Centro Veneto Formaggi invece sono disseminate nella Pedemontana dell’area trevigiana. Questa operazione permetterà a entrambe una capillare presenza sul territorio veneto, un completamento di gamma a livello produttivo e una maggiore tutela nei confronti delle piccole stalle che se non vengono sostenute rischiano di scomparire con gravi conseguenze per l’ambiente.

“E’ stata fin da subito una bella sfida. Non capita spesso che un’azienda privata sposi i valori di una cooperativa – dichiara Gabriele Toniolo, presidente di Centro Veneto Formaggi – In Latterie Vicentine ho visto un partner affidabile, una cooperativa con una vision e una mission aziendali, perfettamente in linea con i nostri obiettivi.”

“Entrambi – continua Toniolo – diamo da sempre molto valore alla tracciabilità del latte che raccogliamo, prediligendo anche i piccoli produttori, che molto spesso lavorano terreni impervi e difficili; possiamo vantare certificazioni e una filiera corta rigidamente controllata e la produzione di DOP. Come Centro Veneto Formaggi ci siamo specializzati in produzioni di nicchia che ci piace chiamare “Frutti di un Territorio””.

Un’operazione che, al lato pratico, si traduce in uno scambio di latte di alta qualità, nella creazione di nuove specialità casearie, nell’ottimizzazione della capacità produttiva di tutti gli impianti e in una migliore gestione degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Il progetto di una linea premium dal marchio “Sapore Veneto”, ideata da Latterie Vicentine e da Centro Veneto Formaggi – presentato in anteprima a Marca Bologna 2020 – si concretizza proprio in questi giorni con l’uscita in GDO del formaggio Fior di Bruna. Un formaggio a pasta morbida, con una maturazione di oltre 2 mesi, e dall’alto valore proteico; prodotto esclusivamente con il latte raccolto nelle stalle venete che allevano vacche di razza bruna.

“Stiamo investendo molto nell’affinatura del prodotto – precisa Piero Cerato, direttore commerciale di Latterie Vicentine – Con Sapore Veneto vogliamo puntare a una lavorazione particolare per perseguire stagionature ed affinature eccezionali. Ottenere sapori, aromi e profumi inusuali in queste tipologie di formaggio.”

Un’operazione che permetterà a Latterie Vicentine e a Centro Veneto Formaggi di presentarsi come gruppo dal valore di 100 milioni di euro che avrà la forza di produrre formaggi unici, specialità esclusivamente venete. Una proposta completa che comprende freschi, freschissimi, DOP e formaggi della tradizione come i prodotti di montagna.

Latterie Vicentine rappresenta oggi il più grande polo produttivo di Asiago DOP, con 425.000 forme di Asiago Fresco DOP, 35.000 Asiago Stagionato DOP, 76.000 di Grana Padano Dop; lavora circa 112 milioni di kg di latte all’anno, raccolto in 350 stalle (79% in pianura, 15% Pedemontana e 6% in montagna).

Centro Veneto Formaggi è uno dei principali produttori di Montasio DOP, Casatella Trevigiana DOP, oltre che dei più tradizionali formaggi della Pedemontana del Grappa come Morlacco, Bastardo, Formai da Polenta, Angelico e Formajo Inbriago; lavora circa 16 milioni di kg di latte.

“Con questa partnership – conclude Mocellin – vogliamo comunicare al consumatore che dietro ogni forma di formaggio ci sono il lavoro, l’impegno e la dedizione di intere famiglie, che deve essere retribuito in modo equo e giusto, la tutela e la preservazione del territorio veneto, il rispetto per l’ambiente e per gli animali.”

“Sapore Veneto” è un brand che sposa perfettamente i valori fondanti di Latterie Vicentine e Centro Veneto Formaggi: territorio, tradizione, benessere animale e sostenibilità.