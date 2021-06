Latterie Vicentine apre a Montecchio Maggiore un nuovo spaccio aziendale

Mercoledì 3 giugno si terrà l’apertura del nuovo punto vendita di Latterie Vicentine a Montecchio Maggiore in Piazza G. Carli 13.

La cooperativa di Bressanvido continua a espandere la rete dei propri spacci aziendali tra le province di Vicenza e Padova arrivando a 7 punti vendita: già presente a Bressanvido, Schio, Vicenza, Cittadella e a Bassano del Grappa con ben due spacci, ora anche l’area di Montecchio Maggiore potrà contare su un nuovo punto di riferimento nell’ambito dei prodotti caseari di eccellenza.

I tratti comuni a tutti i punti vendita sono la genuinità dei prodotti a marchio Latterie Vicentine, un’accurata selezione delle specialità artigianali del territorio e la professionalità e la cortesia degli addetti alla vendita, sempre pronti a consigliare il cliente ed accompagnarlo nel fare una spesa genuina e consapevole.

Tutti gli spacci di Latterie Vicentine propongono le varie versioni della punta di diamante della cooperativa, l’Asiago DOP, sia fresco sia stagionato, oltre il Grana Padano DOP e altri formaggi dal sapore unico come il Castelgrotta e Brenta Selezione Oro, che stagionano nella grotta di Schio, ex rifugio antiaereo o l’Oro di Malga e il 7 Malghe, prodotti con il latte raccolto nelle malghe. Inoltre, si possono acquistare i freschi della cooperativa come il latte fresco in bottiglia di vetro, il latte biologico e la nuova linea di prodotti delattosati.

Lo spaccio di Montecchio Maggiore è dotato di distributore automatico aperto h24 che garantisce a tutti i clienti l’opportunità di trovare i prodotti a marchio Latterie Vicentine anche durante l’orario di chiusura del punto vendita.

A breve anche nello spaccio di Montecchio Maggiore sarà attivo Prenota la Spesa, un servizio che permette di ordinare comodamente online (https://spacci.latterievicentine.it), da smartphone o pc, la spesa in tutti i punti vendita della cooperativa. Un servizio partito da pochi mesi, proprio per rispondere alle nuove esigenze dei clienti.

“Oggi abbiamo aggiunto un tassello importante al progetto spacci di Latterie Vicentine – dichiara il presidente Alessandro Mocellin – l’apertura di un nuovo punto vendita è sempre un segnale positivo. Questa iniziativa, oltre a creare nuove occasioni di lavoro sul territorio, risponde alla richiesta dei consumatori che apprezzano il format degli spacci. Per noi – conclude il presidente della cooperativa – è un modo per essere sempre più vicini alle tante famiglie che ci scelgono per la qualità e genuinità dei prodotti. Qualità garantita dall’impegno quotidiano dei nostri 300 soci.”