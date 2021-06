L’atletica torna a Lonigo: domani meeting al Mancassola

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Meeting di atletica a Lonigo: domani, domenica 13 giugno, dalle 10.30 del mattino inizierà il terzo meeting su pista del CSI nel paese leoniceno. In campo ci saranno 362 atleti di tutte le categorie. Saranno presenti anche il Sindaco e l’assessore allo sport.

La pista, inaugurata l’anno scorso al completamento dei lavori, verrà utilizzata per la prima volta. Alle 8:45 il via alle prime gare, con il mezzofondo ad aprire la manifestazione. 362 gli iscritti di tutte le categorie, dagli esordienti ai veterani: 273 sono giovani (esordienti, ragazzi, cadetti, allievi). Oltre alle discipline di lancio, velocità, salto tornano per la prima volta le staffette: dopo che il passaggio del testimone era stato considerato una possibile occasione di contagio (con tanto di sospensione nelle prime due gare, quella di Dueville e quella di Creazzo) domani tornerà la corsa a squadre.

Proprio le staffette concluderanno il programma della giornata poco prima dell’una. Alle 10:30, a metà della rassegna, interverranno il Sindaco di Lonigo, Pierluigi Giacomello, e l’assessore allo sport, Andrea Castiello, presenti assieme al presidente del Comitato Provinciale del CSI, Francesco Brasco, e il presidente della società locale, la GS Leonicena, Roberto Fioraso.

I meeting successivi si terranno a Tezze sul Brenta (il 19 giugno) e a Valdagno (il 4 luglio).