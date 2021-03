L’Ater investe a Noventa e Asiago per la riqualificazione degli edifici

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ater di Vicenza ha approvato a fine febbraio i progetti esecutivi e i relativi quadri economici per la manutenzione straordinaria di un complesso edilizio composto da due fabbricati per un totale di 42 alloggi in via della Repubblica a Noventa Vicentina e di un fabbricato con 10 alloggi in via Matteotti ad Asiago.

Gli interventi prevedono la riqualificazione energetica degli immobili con lavori mirati all’involucro edilizio, per l’incremento delle caratteristiche di isolamento e con opere destinate ad ottenere un miglioramento prestazionale del sistema impianti-edificio. Per ogni fabbricato si prevede infatti la riduzione di quasi il 40% dell’indice del consumo di energia primaria totale, che permetterà un miglioramento della classe energetica dalla attuale “F” alla prevista “B”.

Per l’Ater si tratta di un investimento importante: a Noventa di oltre 1 milione 365 mila euro, ad Asiago di circa 531 mila euro, interventi entrambi finanziati con fondi propri dell’Azienda vicentina.

“Solo con questi due interventi, che si aggiungono ad un progetto prossimo al via a Schio, l’Azienda è impegnata nei prossimi mesi in investimenti per 2 milioni 797 mila euro– spiega il Presidente Ater Vicenza Valentino Scomazzon – si tratta di somme importanti che oltre a dare risposte alle esigenze abitative dei Comuni creano opportunità di lavoro per le imprese e quindi diventano anche strumenti di sostegno e di aiuto all’economia del territorio. Da settembre 2020 l’Ater ha nuovamente l’organico del personale al completo e quindi Consiglio di Amministrazione, dirigenti e struttura stanno lavorando di squadra nell’unica direzione rappresentata dalla mission aziendale, e cioè per il bene di inquilini e territorio, e questi sono i risultati. Se si lavora con programmazione e competenza si possono portare avanti progetti importanti in tema casa per le fasce più deboli della popolazione”.

Nel redigere i due progetti di Noventa e Asiago l’ufficio tecnico dell’Ater ha posto particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al contenimento energetico nel rispetto delle normative vigenti e ha valutato anche le esigenze dei destinatari degli alloggi, ovvero categorie tradizionalmente svantaggiate o persone anziane che, in molti casi, hanno notevoli difficoltà nella gestione di apparati tecnologici di tipo innovativo per la gestione energetica dell’alloggio.

Entrambi i progetti mirano ad intervenire principalmente nell’incremento delle caratteristiche di isolamento dell’involucro esterno impiegando materiali che rispettano le specifiche tecniche contenute nei CAM “Criteri Ambientali Minimi”, in particolar modo prevedendo l’utilizzo di isolanti riciclabili e riutilizzabili a fine vita. Alle pareti perimetrali esistenti si prevede l’applicazione di un rivestimento isolante a cappotto esterno in polistirene; sui solai disperdenti verso l’esterno o ambienti non riscaldati del piano terra è prevista l’applicazione di isolamento termoacustico in lane minerali, così come si procederà all’incremento dell’isolamento esistente delle coperture o comunque dell’ultimo solaio riscaldato tramite fibre di legno e schiuma poliuretanica a seconda dei casi. Verrà inoltre eseguita la sostituzione degli infissi esterni, finestre e portefinestre in pvc, e si prevede il miglioramento prestazionale del sistema impianti-edificio con l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica con recupero di calore.

Il via ai lavori di entrambi gli interventi di manutenzione a Noventa Vicentina e ad Asiago è previsto in estate.