LASTEBASSE – Il ritorno alla normalità dopo la grande paura

Dopo la grande paura per il maltempo, i Comuni dell’Alto Vicentino tentano un veloce ritorno alla normalità. E fanno la conta dei danni. Come sempre in questi casi, gli instancabili Vigili del Fuoco, dopo aver operato nell’emergenza, ora si occupano del post-maltempo. Nelle foto, uno degli interventi per la messa in sicurezza di una copertura a Lastebasse, con personale dei vigili del fuoco di Schio e Vicenza.