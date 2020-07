L’assessore Siotto ha accolto la troupe della Rai, in città per alcune riprese

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Ieri sera, martedì 30 giugno, nel giardino del Teatro Olimpico l’assessore alla cultura Simona Siotto ha accolto la troupe della trasmissione di RaiTre “La dedica”, viaggio nell’Italia dei cantanti, fatto di storie e di paesi dove la musica racconta la vita e i sentimenti. Era presente anche la cantante Patrizia Laquidara.

Alla città di Vicenza sarà dedicata una puntata della trasmissione che, a partire da lunedì 13 luglio, andrà in onda tutti i giorni, alle 20.25, su RaiTre, e che vede Ettore Musco, direttore di produzione, e Raffaele Festa Campanile, autore e regista.



“Questo nuovo programma, tra i primi ad essere ripartiti in modalità itinerante dopo l’emergenza Coronavirus, ha scelto di girare una puntata a Vicenza in quanto città capace di unire cultura, tradizione e bellezza – ha spiegato l’assessore Siotto –. Con l’occasione è stato bello vedere e sentire Patrizia Laquidara cantare sul palco dell’Olimpico in dialetto Veneto: uno spaccato della Vicenza del passato che rimane, però, sempre moderna ed elegante”.