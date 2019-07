L’assessore Giovine domani a Palermo per la fiaccolata commemorativa in ricordo di Paolo Borsellino

Vicenza ricorda e non dimentica il sacrificio di Paolo Borsellino. Ed è per questo, per onorare quello che fu con Falcone uno dei più grandi servitori dello Stato che domani l’assessore Silvio Giovine parteciperà a Palermo all’annuale fiaccolata per commemorare l’anniversario della strage di via D’Amelio nella quale, per mano mafiosa, caddero il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. La fiaccolata, organizzata dal coordinamento “Forum XIX luglio”, è giunta alla ventitreesima edizione e vuole onorare la comune memoria del sacrificio di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta.

“Rappresentare la propria città è sempre un’emozione, essere chiamati a farlo per un’occasione simile è un onore – commenta l’assessore Giovine – il sacrificio di Paolo Borsellino, eroe di legalità e giustizia, rappresenta assieme a quello di tutti gli angeli caduti nella guerra alla mafia, fulgido esempio di senso del dovere ed amor patrio. L’augurio è che, dopo tanti anni, si riesca ad accertare la verità sulla strage di via D’Amelio. Troppe ombre caratterizzano ancora questa vicenda: il popolo italiano ha il diritto di sapere cosa sia successo veramente affinché il sacrificio di eroi come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non risulti vano”.

La fiaccolata, patrocinata dal Comune di Vicenza, partirà alle 20 per ribadire a gran voce come dopo 27 anni dalla strage ancora non sia stata fatta piena luce sul tragico evento ed un intero popolo sia ancora in attesa della verità.