L’assessore Donazzan sottoscrive il manifesto del Coordinamento Autismo Veneto

L’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione del Veneto Elena Donazzan ha incontrato a Pojana Maggiore con il Sindaco Paola Fortuna una delegazione del Coordinamento Autismo Veneto guidata da Maria Teresa Cenci, ricevendo copia del manifesto elaborato dalle associazioni aderenti con gli impegni richiesti alla prossima amministrazione regionale in favore delle migliaia di veneti toccati dall’Autismo.

Questo manifesto, elaborato dalle Associazioni Abaut, Aiutismo, Anffas Vicenza, Angsa Treviso, AngsaVeneto, Angsa Verona, Angsa Venezia, Angsa Vicenza, Ants, Autismo Treviso, Autismo Triveneto, Autismi Verona, Cofhagra, Famiglie e abilità, Gruppo Asperger Veneto, Gruppo Autismo Belluno, In viaggio con te Wisteria blue, Viviautismo e Sguardi di luce, invita i candidati alle elezioni regionali ad impegnarsi affinché il prossimo Consiglio Regionale e la prossima Giunta Regionale rendano operative alcune previsioni di legge in materia di autismo, assegnando il personale e le risorse economiche necessarie per rispondere alle attese delle famiglie e delle persone autistiche che ogni giorno vivono e convivono con questa sindrome.

“Le persone fragili, in particolare i più giovani, sono i soggetti che più hanno sofferto gli effetti delle tante limitazioni alla socialità imposte da questa pandemia. Ho avuto modo di confrontarmi più volte, nella mia veste di Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione, con genitori e famiglie, sia durante che dopo il lockdown: non posso che sottoscrivere questo manifesto, a nome mio e a nome di Fratelli d’Italia, per rafforzare l’impegno in favore dei veneti toccati da autismo, in particolare i più giovani” è quanto ha affermato l’Assessore regionale Donazzan.